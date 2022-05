Finse parlement geeft groen licht voor aanvraag tot NAVO-lidmaatschap

Gisteren en vandaag debatteerden de politici over deze aanvraag, die is ingegeven door de Russische invasie in Oekraïne. Finland deelt een grens van ruim 1.300 kilometer met Rusland. Verwacht wordt dat president Sauli Niinistö later vandaag de aanvraag officieel tekent. Niinistö is momenteel op een tweedaags staatsbezoek in Stockholm.