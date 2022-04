Finse NAVO-kandidatuur "erg waarschijnlijk", bevestigt Finse minister van Europese Zaken

LIVE. "Vijfenne­gen­tig procent van slachtof­fers Boetsja met precisiege­we­ren doodgescho­ten” - "20.000 Russische soldaten gesneuveld sinds begin invasie”

Volgens de Amerikaanse CIA-baas William Burns zou president Poetin na de Russische militaire tegenslagen kunnen besluiten ‘beperkte’ tactische kernwapens in te zetten. Burns waarschuwt dan ook dat “gezien de potentiële wanhoop van Poetin” een nucleaire dreiging niet lichtvaardig opgevat moet worden. Ook de Amerikaanse president Biden maakt zich volgens Burns grote zorgen over het vermijden van een Derde Wereldoorlog waarbinnen een nucleair conflict mogelijk wordt. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

19:09