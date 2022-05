Finse hoofdstad Helsinki is al lang klaar voor Russische aanval: alle inwoners kunnen schuilen in deze stad onder de stad

LIVE. Oekraïense stad Kremenst­joek getroffen door zwaarste raketaan­val sinds invasie

De Oekraïense stad Kremenstjoek, een belangrijk industrieel knooppunt in het midden van het land, is donderdag getroffen door de zwaarste raketaanval sinds het begin van de Russische invasie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt van een “zinloze aanval”, waarbij onder meer een olieraffinaderij werd getroffen. Vertegenwoordigers van het Rode Kruis en de Verenigde Naties onderhandelen met Rusland over de evacuatie van de laatste Oekraïense soldaten uit Marioepol. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

9:13