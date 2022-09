Finland wil toegang van Russen beperken

Rusland waarschuwt voor gevolgen van Europees inreisver­bod voor Russische toeristen: “Beslissing kan niet onbeant­woord blijven”

Rusland zal een verstrekkend inreisverbod voor Russische onderdanen in de Europese Unie niet onbeantwoord laten. Dat heeft de woordvoerder van het Kremlin dinsdag laten verstaan in de aanloop van een informele bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Praag. Daar stelde de Duitse regering vandaag een compromis voor over de toekenning van Europese visa aan Russen. Berlijn wil de versoepelde voorwaarden voor de afgifte van visa opschorten en geen meervoudige visa of visa voor meerdere jaren meer uitreiken.

