Finland wenst bij kandidatuur zo snel mogelijk lid te worden van NAVO: “We praten met grote NAVO-landen over veiligheidsgaranties”

Maar Helsinki voert ook gesprekken met de belangrijkste landen van het bondgenootschap om garanties te krijgen voor bescherming tijdens de lidmaatschapsperiode, die enkele maanden zou kunnen duren, zo voegde ze eraan toe. Ze noemde de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.



"Indien Finland en Zweden kandidaat zijn, zou het er vooral om gaan het ratificatieproces zo kort mogelijk te houden", verklaarde Marin. "Dat zou de beste veiligheidsgarantie zijn die we kunnen hebben. Maar natuurlijk praten we specifiek met de grotere NAVO-landen, over veiligheidsgaranties en veiligheidsproblemen die we zouden kunnen hebben tijdens de interim-periode", zo zei de sociaal-democratische leider.