Finland weigert niet-gevaccineerde reizigers de volledige toegang tot het land

Weinig wijzigin­gen op Belgische corona­kaart: slechts één groene regio en enkele oranje uitzonde­rin­gen in heel Europa

Vrijwel heel Europa kleurt volledig rood op de Belgische coronakaart. Enkel in Italië, Roemenië en Finland kunnen toeristen terecht in oranje regio’s. Op zoek naar het enige groene gebied in Europa? Dan moet je in Roemenië zijn.

24 december