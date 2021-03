Finland schort gebruik AstraZeneca alsnog op

Het Zweeds-Britse vaccin is net weer goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA, nadat het gebruik in veel andere landen was stilgelegd naar aanleiding van enkele complicaties met bloedpropjes. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet ook al weten dat de voordelen opwegen tegen mogelijke bijwerkingen.

Finland neemt het middel weer in gebruik "als er meer duidelijk is over het verband tussen de bloedpropjes en het vaccin", zegt de gezondheidsdienst.