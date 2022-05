Finland kondigt aan dat het lidmaatschap bij NAVO aanvraagt, ook regeringspartij van Zweedse premier is nu voorstander van toetreding

De Finse regering heeft besloten het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen. Dat hebben president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin zondag bekendgemaakt. “Dit is een historische dag. Een nieuw tijdperk breekt aan”, zei Niinistö. Ook buurland Zweden lijkt nu dezelfde kant op te gaan. De sociaaldemocratische regeringspartij in Zweden van premier Magdalena Andersson heeft zich uitgesproken voor lidmaatschap van de NAVO.

Het parlement van Finland moet nog wel instemmen met het voorstel van de regering om het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen. Het is vrijwel zeker dat een meerderheid van de volksvertegenwoordiging maandag akkoord gaat. Zaterdag maakte Marin al bekend dat haar sociaaldemocratische regeringspartij voorstander is van toetreding tot de NAVO. De Finse minister Pekka Haavisto van Buitenlandse Zaken zei tegen de Zweedse krant Aftonbladet dat Helsinki het lidmaatschap van het westerse bondgenootschap vermoedelijk woensdag aanvraagt.

In buurland Zweden was de sociaaldemocratische regeringspartij van premier Magdalena Andersson lange tijd tegen lidmaatschap van de NAVO, maar dat is nu veranderd. De sociaaldemocraten stelden dat Zweden onpartijdig zou moeten blijven bij gewapende conflicten. Zweden is al ruim tweehonderd jaar neutraal.

NAVO-troepen naar Finland?

Ook Finland was lange tijd tegen toetreding tot de NAVO, maar door de agressie van het grote buurland is daar -net als in Zweden - snel verandering in gekomen, ook onder de bevolking. Volgens de laatste peilingen is het percentage Finnen dat zich bij het bondgenootschap wil aansluiten gestegen tot meer dan drie vierde, het drievoudige van het niveau vóór de oorlog in Oekraïne.

Finland deelt met Rusland een grens van zo’n 1.300 kilometer. Het land gaat ervan uit dat NAVO-landen al bescherming bieden voordat het lidmaatschap officieel rond is, aangezien Rusland die stap “absoluut” ziet als een bedreiging en heeft gewaarschuwd voor militaire en politieke gevolgen. NAVO-baas Jens Stoltenberg overweegt alvast om troepen naar de regio te sturen. De Russische export van elektriciteit is dit weekend stopgezet.

“Kiev kan winnen”

Ook Zweden treft voorbereidingen om het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen. De sociaaldemocratische regeringspartij geeft daarvoor naar verwachting zondag groen licht, waarna het parlement in Stockholm er een dag later over debatteert. Turkije had zich vijandig uitgelaten over het lidmaatschap van beide landen, maar volgens Stoltenberg zou hun toetreding niet geblokkeerd worden.

Hij gelooft ook dat Oekraïne de oorlog kan winnen. “De oorlog verloopt niet zoals Rusland gepland had. Hun grote offensief in de Donbas is vastgelopen en strategische doelstellingen werden niet bereikt. Kiev kan de oorlog winnen”, klonk het.

