Finland is nu officieel 31ste NAVO-lid: “Historische dag”

De overhandiging van de documenten vond plaats in de hoofdzetel van de NAVO in Brussel. “Het protocol is nu van kracht”, zei Blinken bij de overhandiging, aan de zijde van Haavisto en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. “We verklaren Finland het 31ste lid van de alliantie, met de ontvangst van deze documenten.”

Finland besliste om samen met het Zweden het NAVO-lidmaatschap aan te vragen na de Russische invasie in Oekraïne in februari vorig jaar. Die beslissing was een keerpunt voor Finland en Zweden, die zich lange tijd niet wilden aansluiten bij een militaire alliantie. Turkije en Hongarije houden die Zweedse toetreding voorlopig wel nog tegen.

“Toetreden tot de NAVO is goed voor Finland, goed voor de Noordse veiligheid en goed voor de NAVO als een geheel”, zei Stoltenberg, in een persconferentie met de Finse president Sauli Niinistö na de overhandiging van de documenten. “Ik kijk er ook naar uit om Zweden zo snel als mogelijk te verwelkomen. In tijden zoals nu zijn vrienden belangrijker dan ooit. Finland en Zweden hebben nu de sterkste vrienden denkbaar.”

Stoltenberg verwees ook naar de Russische president Vladimir Poetin die de uitbreiding van de NAVO hekelde. “In plaats van minder NAVO heeft hij het omgekeerde bewerkstelligd: meer NAVO. En de deur van de NAVO blijft open.”

“Grootse dag voor Finland”

De Finse president sprak over een “grootse dag voor Finland”. Hij wil er ook voor zorgen dat dit ook een belangrijke dag voor de NAVO wordt. Veiligheid en stabiliteit noemde hij de basis voor een gelukkig leven. Volgens hem is het Finse lidmaatschap tegen niemand gericht.

Niinistö hoopt ook dat de NAVO binnenkort 32 leden telt, mét Zweden. “Vanuit Fins opzicht is ook het Zweedse lidmaatschap erg belangrijk.”

Stoltenberg voegde daaraan toe dat Zweden zijn engagementen van het memorandum met Finland en Turkije van vorig jaar is nagekomen. Volgens de NAVO-topman mag niets nog in de weg liggen van de uiteindelijke ratificatie van de Zweedse toetreding. “Dit is een topprioriteit voor de alliantie”, zei hij.

De Finse president Sauli Niinisto (links) en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg vertrekken na de persconferentie.

Vorige week keurden eerst Hongarije en dan Turkije als laatste twee van de dertig lidstaten de toetreding van Finland goed. Aanvankelijk had Finland dus gehoopt om samen met buurland Zweden lid te worden van de NAVO. Maar zowel Hongarije als Turkije weigert voorlopig het Zweedse lidmaatschap te steunen. Stockholm hoopt zelf nog steeds dat het lid kan worden voor de NAVO-top in Vilnius in juli.

Finland deelt een grens van 1.300 kilometer met Rusland. Lidmaatschap van de NAVO betekent dat Finland steun krijgt van de andere leden, mocht Rusland het wagen om het land binnen te vallen. Als gevolg van de Finse toetreding zal de grens tussen de NAVO en Rusland meer dan verdubbelen.

Normaal vindt de overhandiging van de toetredingsdocumenten plaats op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. De VS zijn immers bewaarder van het Noord-Atlantisch Verdrag. Het is dinsdag 74 jaar geleden dat de NAVO werd opgericht met de ondertekening van dat Noord-Atlantisch Verdrag in Washington, op 4 april 1949.

“Dit is één iets waarvoor we Poetin mogen bedanken”

“Dit is echt een historische dag”, zei Blinken eerder al op dinsdag. “Ik ben geneigd te zeggen dat dit één iets is waarvoor we (Russisch president Vladimir) Poetin mogen bedanken. Want hij heeft weer iets bespoedigd, dat hij beweert te willen voorkomen door de Russische agressie.”

Volgens NAVO-bronnen zal de toetreding van Finland een meerwaarde bieden aan de verdragsorganisatie. De Finnen hebben een goed ontwikkeld leger dat zal bijdragen aan de collectieve verdediging en staan heel sterk inzake weerbaarheid, klinkt het.

Ook volgens Stoltenberg brengt het land een “aanzienlijke hoeveelheid” soldaten mee die goed getraind en goed uitgerust zijn, met onder meer F-35-gevechtsvliegtuigen. In een persconferentie op maandag wees de NAVO-topman er ook fijntjes op dat Finland een van de weinige landen in Europa is dat bleef investeren in defensie en in de paraatheid van de troepen sinds het einde van de Koude Oorlog.

Finse vlag voor het eerst gehesen aan NAVO-hoofdzetel

De Finse vlag wappert sinds deze namiddag voor de hoofdzetel van de NAVO in Brussel tussen die van de 30 andere lidstaten.

Voor het NAVO-gebouw in Brussel vond een ceremonie plaats, naar aanleiding van de Finse toetreding. Dat gebeurde in aanwezigheid van de Finse president Sauli Niinistö, de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg en de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten.

Ambtenaren wonen een ceremonie bij voor het hijsen van de vlag voor de toetreding van Finland tijdens de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO in het hoofdkwartier van het bondgenootschap in Brussel.

De secretaris-generaal sprak opnieuw van een historische dag. “Nu zullen 31 vlaggen samen wapperen als een symbool van onze eenheid en solidariteit”, zei hij. Stoltenberg verwees naar het Noord-Atlantisch Verdrag, dat dag op dag 74 jaar geleden werd ondertekend in Washington en waarmee de NAVO werd opgericht. Dat verdrag creëerde “een schild tegen agressie en tegen schrik voor agressie”, zei hij.

Stoltenberg herhaalde dat het toetredingsproces van Finland “de snelste in de moderne geschiedenis van de NAVO” was. “De deur van de NAVO blijft open en niemand kan die met dwang en geweld sluiten.”

“De start van een nieuw tijdperk”

Volgens Niinistö is nu een einde gekomen aan het tijdperk waarin Finland geen deel wenste uit te maken van een militaire alliantie. “Een nieuw tijdperk start”, zei hij. “Lidmaatschap tot de NAVO biedt veiligheid aan Finland. Finland biedt veiligheid aan de alliantie.” Niinistö beloofde ook dat Finland een betrouwbare bondgenoot zal zijn en dat zijn land zal instaan voor stabiliteit in de regio.

Na de toespraak van Stoltenberg en van Niinistö werd de wit-blauwe Finse vlag gehesen terwijl het Finse volkslied weerklonk. De Finse vlag hangt tussen die van Estland en Frankrijk, in alfabetische volgorde. Gelijktijdig werd ook de Finse vlag gehesen voor de strategische commando’s van de NAVO in het Belgische Bergen en in het Amerikaanse Norfolk.

Finse militairen hijsen de Finse nationale vlag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.