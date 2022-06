Finland is klaar om zichzelf te verdedigen tegen mogelijke invasie: “We zouden een harde hap zijn voor Rusland”

Het Scandinavische land heeft een aanzienlijk arsenaal opgebouwd. “Maar naast de militaire uitrusting is ons sterkste wapen dat de Finnen gemotiveerd zijn om te vechten”, zegt generaal Timo Kivinen. “De belangrijkste verdedigingslinie zit tussen de oren, zoals de oorlog in Oekraïne op dit moment bewijst”. Finland vocht in de jaren 1940 twee oorlogen uit tegen zijn oosterbuur, waarmee het een 1.300 km lange grens deelt.

Ooit was Finland een neutraal land, maar nu wil het lid worden van de NAVO omdat het vreest dat Rusland kan binnenvallen, zoals ze ook deden bij Oekraïne. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Helsinki een hoog niveau van militaire paraatheid gehandhaafd. “We hebben onze militaire verdediging systematisch ontwikkeld, precies voor het soort oorlogsvoering dat in Oekraïne nu plaatsvindt. Met een massaal gebruik van vuurkracht, gepantserde strijdkrachten en ook luchtmacht,” zei Kivinen. “Oekraïne is een harde hap geweest voor Rusland, en dat zou Finland ook zijn.”

Militaire dienstplicht

Tijdens de twee oorlogen die Finland tegen de Sovjet-Unie voerde, kwamen honderdduizend Finnen om het leven en verloor het een tiende van zijn grondgebied. Het land telt 5,5 miljoen inwoners en heeft in oorlogstijd 280.000 manschappen, waarvan 870.000 als reservist zijn opgeleid. Het heeft de militaire dienstplicht voor mannen niet afgeschaft, zoals veel andere westerse landen wel deden na de Koude Oorlog.

Het land heeft ook een van de sterkste artilleriearsenalen van Europa gebouwd en een voorraad kruisraketten aangelegd met een bereik tot 370 km. Het besteedt 2% van zijn BBP aan defensie, een hoger niveau dan veel NAVO-landen. Het land bestelt daarnaast vier nieuwe oorlogsschepen en 64 F-35 gevechtsvliegtuigen bij de Amerikaanse defensiegigant Lockheed Martin. Het is van plan tot 2.000 drones te bestellen en zijn eigen luchtafweergeschut op grote hoogte in te zetten, en het bouwt barrières aan zijn grens met Rusland.

82% bereid om te strijden

82% van de respondenten in een opiniepeiling van het ministerie van Defensie op 18 mei verklaarde bereid te zijn deel te nemen aan de nationale defensie als Finland zou worden aangevallen. Toch verwelkomde Kivinen het besluit van Finland om toetreding tot de NAVO aan te vragen. Finland en het Scandinavische land Zweden zijn in gesprek met Turkije om te praten over het verzet van Turkije tegen hun kandidatuur. Ankara is woedend over de steun van Helsinki en Stockholm aan Koerdische militanten en over de wapenembargo’s tegen Turkije.

Finland zou ook kunnen profiteren van de afschrikking die uitgaat van het lidmaatschap van de NAVO waarin een aanval op één lid wordt beschouwd als een aanval op alle leden. “Niettemin zal de hoofdverantwoordelijkheid voor de verdediging van Finland nog steeds bij Finland liggen”, besluit Kivinen.