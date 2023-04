Finland houdt eerste militaire oefening sinds toetreding tot NAVO

De twee fregatten, de Mecklenburg-Vorpommern en de Bartolomeu Dias, blijven tot zondag in de Finse hoofdstad, meldt de Finse marine in een mededeling.

Voor hun aankomst in Helsinki, hebben de NAVO-schepen woensdag deelgenomen aan een oefening georganiseerd door de Finse kustvloot in de Finse Golf, in de buurt van Rusland. Er namen ook drie schepen van Finland deel.