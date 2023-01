Finland hoopt nog altijd samen met Zweden NAVO-lid te worden, ondanks uitspraken van Erdogan

Lockdown vanwege “luchtweg­aan­doe­nin­gen” in Noord-Koreaanse hoofdstad voorbij

De Noord-Koreaanse autoriteiten hebben de lockdown die de afgelopen vijf dagen gold in hoofdstad Pyongyang beëindigd. De beperking was ingesteld vanwege een toenemend aantal gevallen van een niet-gespecificeerde luchtwegaandoening. In de aankondiging afgelopen week werd niet gesproken over het coronavirus.

