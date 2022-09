Finland hervormt ouderschapsverlof voor meer gendergelijkheid

Opnieuw snel oprukkende bosbrand in Californië, duizenden mensen geëvacu­eerd

Een bosbrand die zich razendsnel verspreidt in het noorden van Californië heeft duizenden inwoners hun huis uitgejaagd. Een aantal liep verwondingen op. Volgens Amerikaanse media was zaterdag al meer dan 1600 hectare in de as gelegd. Ook zijn ongeveer honderd woningen en gebouwen in vlammen opgegaan.

3 september