Finland en Zweden bevestigen formeel NAVO-lid te willen worden

Aantal pubs in Engeland en Wales bereikt dieptepunt

Het aantal pubs in Engeland en Wales heeft een historisch dieptepunt bereikt. Dat blijkt vandaag uit een analyse van vastgoedconsulent Altus Group. In de eerste helft van dit jaar is het aantal pubs in Wales en Engeland gedaald tot iets minder dan 40.000. Dat zijn er 7.000 minder dan tien jaar geleden. Heel wat van die verdwenen pubs zijn omgebouwd tot woningen of kantoren.

