Finland beëindigt contract met Rosatom voor bouw kerncentrale

RAOS Project, een eenheid binnen Rosatom, kampt volgens Fennovoima Oy met “significante en groeiende vertragingen doorheen de laatste jaren”, die verergerd zijn sinds de Russische inval in Oekraïne. Het Russische kernenergiebedrijf was “niet in staat om de risico’s in te perken”, klinkt het nog in de verklaring. De samenwerking met RAOS Project wordt met onmiddellijke ingang beëindigd.