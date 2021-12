Financiële problemen moedergroep Center Parcs en Sunparks: oplossing in de maak

Meerdere Duitse kinderen per ongeluk ingeënt met niet-goedge­keurd vaccin

Verschillende kinderen in Duitsland hebben zondag per ongeluk een prik gekregen met een coronavaccin dat nog niet was goedgekeurd voor hun leeftijdsgroep. De kinderen kregen het Moderna-vaccin, hoewel tot nu toe alleen Pfizer/BioNTech is goedgekeurd voor kinderen. Dat melden lokale functionarissen.

