Filmen van Franse agenten nog niet aan banden gelegd: wetsvoorstel wordt volledig herschreven

Amerikaan (71) kreeg 90 jaar cel voor smokkelen van 50 kilo marihuana maar komt nu na 31 jaar vrij

13:20 Een drugssmokkelaar die in 1989 in de VS negentig jaar celstraf kreeg voor het smokkelen van meer dan 50 kilogram marihuana, komt na 31 jaar vrij. Richard DeLisi (nu 71) uit Florida kreeg die draconische celstraf na schuldig te zijn bevonden aan een reeks drugsaanklachten rond het smokkelen van tientallen kilo’s marihuana vanuit Colombia.