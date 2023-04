Filipijnse speelgoedmaker brengt overleden huisdieren weer tot leven als knuffelberen

Hiervoor tekenen Tan en zijn collega’s eerst een patroon. Dit doen ze aan de hand van foto’s die de baasjes hen opsturen. De gebruikte stof bestaat uit synthetisch bont dat wordt geairbrusht. Op deze manier kunnen ze de exacte kleuren en kenmerken van de vacht van het overleden dier nabootsen. Nadien naaien ze de stof aan elkaar waarna de knuffel wordt opgevuld. Om het knuffeldier zo realistisch mogelijk te maken, brengen ze tot slot plooien aan in de vacht. Het hele proces duurt een tot twee dagen per replica.

Ze werken dus uitsluitend met foto’s en niet met het lichaam van het overleden dier. Tan benadrukt dan ook dat hij geen taxidermist is. Volgens de speelgoedfabrikant is dit een troef van het bedrijf. Doordat het “100 procent echte knuffels zijn”, is er volgens Tan geen “‘ick’-factor”.

Wachttijd

Een replica kost ongeveer 3.500 pesos (ongeveer 58 euro). Volgens hondenliefhebster Jaja Lazarte is dit het waard. Lazarte bestelde zelf een replica als herinnering aan haar Shih Tzu. Een aankoop waarvan ze zeer tevreden is. “Hoewel zijn as hier is, en zijn herinneringen hier zijn, is het zoveel beter om iets te zien dat echt op hem lijkt,” zegt ze.