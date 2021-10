Filipijnse president Duterte stapt aan eind van ambtstermijn uit politiek

Op de Filipijnen mag een president slechts één termijn, van zes jaar, aanblijven. Dutertes termijn komt in juni 2022 ten einde. De 76-jarige president had de voorbije maanden wel aangegeven dat hij vicepresident wil worden. Die functie zou hem immuniteit verlenen in mogelijke rechtszaken die tegen hem aangespannen kunnen worden na zijn aftreden.

Het Internationaal Strafhof heeft een vooronderzoek geopend naar Duterte, voor mogelijke misdaden tegen de mensheid in zijn ‘war on drugs’. Bij die strijd kwamen al duizenden mensen om.

Zelf zei Duterte tegen Filipijnse media dat hij zich bij zijn besluit onder meer heeft gebaseerd op peilingen. “Het overheersende gevoel onder Filipino’s is dat ik niet gekwalificeerd ben en dat het een schending van de grondwet zou zijn als ik me kandidaat zou stellen voor het vicepresidentschap. Gehoorzamend aan de wil van het volk, dat mij vele jaren geleden als president heeft gekozen, zeg ik nu tegen mijn landgenoten dat ik jullie zal volgen. Vandaag kondig ik mijn terugtrekking uit de politiek aan.”

Bescherming via dochter

Maar politieke waarnemers vermoeden dat Duterte de politiek verlaat om zijn dochter Sara Duterte-Carpio, nu burgemeester van Davao, de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Duterte-Carpio had eerder gezegd dat ze met haar vader had afgesproken dat slechts één van beiden zich verkiesbaar zou stellen.

Volledig scherm Sara Duterte-Carpio. © REUTERS

Als Duterte-Carpio president zou worden zou ze haar vader wellicht kunnen behoeden voor vervolging in eigen land voor zijn nietsontziende strijd tegen drugscriminelen. Ook zou ze dan kunnen weigeren mee te werken aan een eventueel onderzoek door het Internationaal Strafhof (ICC) naar de drugsoorlog in het Aziatische land.

Het ICC in Den Haag wil een volwaardig onderzoek naar de drugsoorlog in de Filipijnen, omdat er na een vooronderzoek volgens het strafhof voldoende reden is om aan te nemen dat sprake is geweest van misdaden tegen de menselijkheid tijdens het presidentschap van Duterte. Mogelijk zijn sinds zijn aantreden in 2016 tienduizenden burgers zonder proces geëxecuteerd. Duterte heeft zelf eerder gezegd niet mee te werken aan een onderzoek van het ICC. De Filipijnen hebben in 2018 het lidmaatschap van het strafhof opgezegd. Volgens Duterte zijn er geen buitenlanders nodig om de moorden te onderzoeken.

De president sprak zaterdag anderzijds meteen ook zijn steun uit voor senator Christopher Go, een van zijn vertrouwelingen. Go was eerder al aangeduid als kandidaat voor het presidentschap, maar had die nominatie geweigerd. Hij heeft zich zaterdag bij de verkiezingscommissie laten registreren als kandidaat-vicepresident voor de regerende partij PDP-Laban.