Filipijnse ex-president Benigno Aquino overleden

Aquino was de enige zoon van twee democratische iconen in het Zuidoost-Aziatische land. Zijn moeder, de democratische leider Corazon Aquino, overleed in 2009. Zij leidde een volksbeweging die in 1986 de val van dictator Ferdinand Marcos inluidde. Vervolgens was ze zes jaar lang president van de Filipijnen. Zijn vader, leider van de oppositie in de Filipijnen, werd in 1983 bij zijn terugkeer uit ballingschap vermoord.