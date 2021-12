Filipijnen roepen noodtoestand uit na supertyfoon ‘Rai’ met zeker 375 doden

‘Prikspijt’ in Nederland woord van het jaar 2021, na oproep door antivaxers op Twitter

In Nederland is het woord ‘prikspijt’ verkozen tot het woord van het jaar 2021. De term haalde 82,2 procent van de stemmen en wint daarmee met grote voorsprong. Dat maakt de hoofdredacteur van de Dikke Van Dale bekend. Op sociale media was door antivaxers opgeroepen om massaal te stemmen voor ‘prikspijt’.

21 december