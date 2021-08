Filipijnen denken dat ze huis niet meer uit mogen zonder coronaprik: vaccinatiecentra plots overspoeld

Sinds vandaag is opnieuw een strenge lockdown van kracht in hoofdstad Manila. Enkel essentiële verplaatsingen - om boodschappen te doen bijvoorbeeld - zijn nog toegestaan. Er geldt ook een avondklok, van 20 uur ‘s avonds tot 4 uur ‘s ochtends.

De verwarring is ook deels ontstaan door de harde communicatie van president Rodrigo Duterte. Die dreigde er vorige week nog mee om vaccinweigeraars effectief op te sluiten in hun huis. “Het kan me niet schelen dat je dan sterft”, klonk het. Tegelijk moest hij echter toegeven dat de wet hem niet in staat stelt om zo ver te gaan. Medewerkers van de overheid benadrukken nu om informatie over coronavaccins enkel via de officiële kanalen op te zoeken.