Filip en Mathilde bezoeken Congolees ziekenhuis dat slachtoffers van verkrachting opvangt: “Sprakeloos door hun getuigenissen”

Koning Filip en koningin Mathilde zijn op de laatste dag van hun staatsbezoek naar het ziekenhuis van Denis Mukwege in het onrustige Oost-Congo gereisd. Een bezoek dat volgens de Nobelprijswinnaar getuigt van uitzonderlijke moed en menselijkheid. “We zijn sprakeloos door de getuigenissen van deze vrouwen die tot in hun diepste werden gekwetst”, zei de koningin na afloop.

Mukwege won in 2018 de Nobelprijs voor zijn strijd tegen de inzet van seksueel geweld als oorlogswapen. In zijn Panzi-ziekenhuis in Bukavu behandelt hij vrouwen en mannen die slachtoffer werden. Ze krijgen er medische en psychologische begeleiding en er wordt geprobeerd hen opnieuw te laten aanvaarden binnen hun gemeenschap. Dat laatste lukt lang niet altijd. “Ik werd verkracht in Gabon en behandeld in het Panzi-ziekenhuis”, vertelt een slachtoffer anoniem. “Ik wou daarna niet terug naar mijn dorp en mijn land. Dokter Mukwege bood me een opleiding aan en ik werk nu al zeven maanden in het ziekenhuis als vroedvrouw, zodat ik mijn vijf kinderen kan onderhouden.”

Mukwege hecht veel belang aan het bezoek van Filip en Mathilde. “Het is een heel sterk signaal. Na hun ontmoetingen in Kinshasa en Lubumbashi komen de vorsten hier in contact met het volk, met het lijden van de vrouwen. Dat getuigt van menselijkheid.”

“Wetten worden niet toegepast”

Het ziekenhuis rekent nu op België om andere landen en de Verenigde Naties te sensibiliseren en duidelijk te maken dat Oost-Congo opnieuw in een noodsituatie verkeert. “Internationaal zijn er twee maten en gewichten”, zegt de dokter. “De hele wereld bericht over het geweld in Oekraïne, maar nauwelijks over wat hier gebeurt.”

Het ziekenhuis is uiteraard vernietigend voor de rebellen van M23 en de buitenlandse steun die ze krijgen, maar ook voor de eigen regering. “De stroom slachtoffers is onophoudelijk en er heerst grotendeels straffeloosheid voor de daders”, zegt arts Neema Rhukunghu. “Er zijn goede wetten, maar ze worden niet toegepast. We hopen dat dit koninklijk bezoek aan de regio druk kan zetten op de Congolese regering om het gerechtelijk systeem te hervormen.”

“Veel frustratie”

Samen met de Universiteit van Luik werkt Rhukunghu aan de re-integratie van slachtoffers in hun gemeenschap. Vrouwen, en soms ook mannen, die verkracht zijn, worden immers vaak verstoten. “Hoewel ze hier fysiek genezen, heerst bij de slachtoffers veel frustratie en ontgoocheling. Samen met de Luikse wetenschappers werken we aan erkenning. We proberen de plaatselijke gemeenschappen bij te brengen dat de slachtoffers geen schuld hebben aan hun verkrachting”, zegt Rhukunghu.

“Bijzonder geavanceerd”

De samenwerking met de universiteit is niet de enige Belgische link. Het ziekenhuis in Bukavu is een staaltje ‘state of the art’ in een uitzonderlijk arme regio. Het Limburgse bedrijf Glim Service werkte de voorbije twee weken mee de operatiezaal af waar Filip en Mathilde een rondleiding kregen. Zaakvoerder Angelo Cruysberghs was tot laat gisteravond aan de slag om alles rond te krijgen.

“Zelfs naar Belgische normen is dit ziekenhuis bijzonder geavanceerd”, zegt hij. “Sinds hij de Nobelprijs en andere awards won, wordt dokter Mukwege overal ter wereld uitgenodigd en heeft hij geen problemen om fondsen te werven.”

“Extreem ontroerd”

“We zijn extreem ontroerd door hier te zijn”, zei koning Mathilde na afloop van de rondleiding. “De koning en ik zullen jullie stem vertolken in Congo en daarbuiten.”

Met het bezoek aan het Panzi-ziekenhuis komt er stilaan een einde aan het zesdaagse bezoek van Filip en Mathilde aan Congo. Vanmiddag vliegen ze terug naar Lubumbashi voor een laatste diner. Morgen vertrekt de hele delegatie weer naar Brussel.