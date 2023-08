FIFA-voorzitter Infantino reageert laat op kusaffaire: “Had niet mogen gebeuren”

Zelensky wil verkiezin­gen, maar zou hij die ook winnen? “Eerst gaan we huilen, dan is het tijd voor politiek”

Oekraïens president Zelensky wil volgend jaar verkiezingen, als het Westen met voldoende financiële steun komt. Westerse regeringsleiders gaan maar al te graag met hem op de foto, maar is hij wel nog zo populair in Oekraïne zelf? We vroegen het aan Oekraïense Belgen Maryna (46) en Ihor (56) en aan Kristina Berdynskykh (40), politiek journaliste in Kiev. “Ik ken soldaten die Zelensky haten en die van hem houden.”