Fietsen richting noorderlicht of zeilen naar Zuid-Korea: Russen vluchten op creatieve manieren om dienstplicht te ontlopen

Enkele reis naar Teheran

Slechts enkele uren nadat Poetin de mobilisatie had aangekondigd, waren de tickets van Moskou naar Istanbul, Jerevan, Tasjkent en Bakoe volledig uitverkocht. Dus besloot Alexei (25) een enkeltje te kopen van Moskou naar Teheran, Iran, een land dat zich midden in historische antiregeringsprotesten bevindt.

Zoals in de Koude Oorlog: twee Russen vluchten in klein bootje naar Alaska om aan oorlog in Oekraïne te ontsnappen

“Toen ik mijn familie vertelde over Teheran, waren ze erg bezorgd”, zei Alexei. “Ze vroegen of Iran echt veiliger was dan een verblijf in Rusland.” Nadat hij de middag in Iran had doorgebracht, stapte Alexei op het vliegtuig naar Dubai, waar hij sindsdien woont.