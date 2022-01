Fiets van omgebrachte Esmee (14) gevonden: ‘Dit kan belangrijke stap zijn in ons onderzoek’

nederlandEen belangrijke vondst in het onderzoek naar de dood van Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk : haar fiets is woensdagavond gevonden in Leiden-Noord.

Delen per e-mail

Agenten stelden een onderzoek in na een tip en vonden de fiets op straat. “We hebben meteen een buurtonderzoek gedaan en een forensisch onderzoek”, vertelt een politiewoordvoerder. “Uiteraard willen we graag weten hoe de fiets daar is gekomen. Daarom doen we nu weer een oproep aan mensen om met informatie te komen die ons verder kan helpen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Honderd tips

In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden getoond van een fiets die erg leek op de tweewieler waarmee Esmee donderdag 30 december voor het laatst was gezien in de buurt van het Vijf Meiplein.

Dat leverde binnen een etmaal meer dan honderd tips op, ook over de fiets. “Deze vondst kan een belangrijke stap zijn in ons onderzoek”, aldus de politiewoordvoerder. Nabestaanden van Esmee zijn geïnformeerd over het aantreffen van het vervoermiddel.

Het lichaam van de donderdagavond laat als vermist opgegeven tiener werd vrijdag iets voor 9.30 uur gevonden door passanten in bosjes bij station Leiden Lammenschans. Diezelfde dag pakte de politie een 32-jarige Leidenaar op. Hij wordt verdacht van ontucht en doodslag of moord.

De plaats waar de fiets is gevonden, de Van Riebeeckhof, ligt een flink stuk van de plek waar Esmee voor het laatst is gezien en van de manege in Leiden (Elza Hoeve) waar zij vrijwel dagelijks kwam om haar geliefde paarden te verzorgen.