“Fier op wat we gedaan hebben”: ontvoerders van Mia (8) zijn complotdenkers die sociale diensten als instituut voor pedofilie zien

QA­non-samenzwe­rings­the­o­rie wint aan terrein in Frankrijk

24 februari QAnon, de totaal absurde complottheorie die ontstond in de Verenigde Staten, is de grote plas overgestoken en krijgt in Europa voet aan de grond. Ook in Frankrijk zijn er al honderdduizenden QAnon-aanhangers. De Franse overheid heeft een onderzoek laten instellen naar de opmars van de complotbeweging. Dat rapport moet tegen het eind van deze week klaar zijn.