Festiviteiten in Kaboel leiden onbedoeld tot bloedbad

UPDATE “Ida wordt mogelijk duurste weerramp uit geschiede­nis”: slachtof­fers verdronken vooral in hun wagen of kelder van hun huis

3 september Het noodweer heeft in de staten New Jersey, New York en Pennsylvania aan zeker 44 mensen het leven gekost. Uitlopers van orkaan Ida leidden er tot uitzonderlijk hevige neerslag, tornado’s en talrijke overstromingen en modderstromen. Slachtoffers verdronken vooral in hun wagen of de kelder van hun huis. De Verenigde Naties noemen deze catastrofe “mogelijk de duurste weerramp uit de geschiedenis”.