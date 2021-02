Fervente Trump-aanhanger Lou Dobbs verliest populair programma op Fox News

Groeien Deze financiële duwtjes in de rug zijn er voor wie wil bijscholen

4 februari Blijven bijleren en zo groeien als mens én werknemer: dat is een strak plan. Ook werkgevers zien in de bijscholing van hun medewerkers meestal meer heil dan in de rekrutering van nieuwe krachten. Hoe zet je als werknemer die stap naar bijscholing, waarmee ook je baas tevreden kan zijn én zonder er zelf financieel op achteruit te gaan? Jobat.be licht de verschillende opleidingsincentives toe.