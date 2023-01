Fervente Kremlin-aanhangers opnieuw in overdrive: “Gooi het Duitse parlement plat, maak er licht radioactieve grond van”

Victoria verloor beide armen en een been toen ze zes was, maar schittert twintig jaar later op de catwalk

Dit is de 26-jarige Ecuadoraanse Victoria Salcedo. Victoria verloor haar beide armen en haar linkerbeen toen ze als zesjarige zware brandwonden opliep na een ongeluk met een elektriciteitskabel. Maar dat houdt haar niet tegen. Victoria werd toen ze negentien was gerekruteerd als model. En in 2021 nam ze deel aan de verkiezing van Miss Ecuador. Sindsdien is ze een echte inspiratiebron voor mensen. Iets wat ze zelf nooit had durven dromen.

