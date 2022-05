Ferrymaatschappijen die Britse havens aandoen, moeten voortaan Brits minimumloon betalen

Charles Michel moet schuilen voor raketaan­val­len in Odesa

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, heeft in de Oekraïense havenstad Odesa moeten schuilen voor raketaanvallen. Dat heeft een EU-functionaris gemeld, aldus Sudinfo. Michel is op verrassingsbezoek in Odesa. Een ontmoeting met de Oekraïense premier Denys Sjmihal moest onderbroken worden zodat het gezelschap kon gaan schuilen, bericht Sudinfo.

9 mei