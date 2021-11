Ferrari verhoogt verwachtingen en voorspelt recordjaar

Man gearres­teerd na onthoof­ding op straat in Egypte

In Egypte is een man gearresteerd nadat hij in de stad Ismaïlia op klaarlichte dag een andere man had onthoofd. De verdachte viel het slachtoffer op straat aan en sneed, terwijl hij enkele woorden mompelde, zijn hoofd af met een groot mes. Bij de aanval raakten ook twee andere personen gewond. Beeldmateriaal van de moord wordt massaal gedeeld op sociale media.

