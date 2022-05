Ferdinand Marcos Jr., zoon van ex-dictator, wordt nieuwe Filipijnse president

EU-bron­nen: “Onderhan­de­lin­gen oliesanc­ties Rusland in laatste fase”

De Europese Commissie en de lidstaten hebben na "intense discussies belangrijke vooruitgang" geboekt over het beoogde zesde sanctiepakket inclusief een totaal importverbod van Russische olie vanwege de oorlog in Oekraïne, melden het dagelijks EU-bestuur en de tijdelijke EU-voorzitter Frankrijk in een gezamenlijke verklaring. Volgens EU-bronnen is er geen sprake van dat Hongarije de sancties blokkeert en verkeren de onderhandelingen in een laatste fase.

8 mei