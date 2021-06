Felle kritiek van Nieuw-Zeelanders op film over aanslagen Christchurch

Antarctica waarschijn­lijk ontdekt door Maori's

13:04 Antarctica is waarschijnlijk ontdekt door Nieuw-Zeelandse Maori’s en niet door Europeanen of Amerikanen. Inheemse inwoners van Nieuw-Zeeland maakten vanaf de zevende eeuw lange zeereizen, ook naar het koude continent op de Zuidpool, schrijven onderzoekers in het Journal of the Royal Society of New Zealand.