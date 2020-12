Felle brand verwoest historische kerk in New York

Dominique S­trauss-Kahn gaat "zijn versie van de feiten" geven in documentai­re

4 december Dominique Strauss-Kahn, gewezen topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), gaat volgend jaar in een documentaire "zijn versie" geven van de feiten die hem in 2011 tot ontslag hebben gedwongen. Dat heeft hij vrijdag aangekondigd via Twitter. DSK moest bijna tien jaar geleden een punt achter zijn politieke carrière zetten omdat hij genoemd werd in een zaak van seksuele agressie.