Felle brand in Iraanse gevangenis waar mogelijk ook Belg en VUB-gastprofessor vastzitten

UpdateEr woedt op dit moment een felle brand in de Evingevangenis in Teheran. Dat moet blijken uit tal van video’s en foto’s die op sociale media worden gedeeld. Volgens Reuters zijn er schoten en een alarm te horen.

De gevangenis in de Iraanse hoofdstad staat bekend om zijn vleugel met politieke gevangenen. Vanwege het grote aantal intellectuelen dat er achter de tralies zit, heeft de gevangenis de bijnaam “Universiteit van Evin” gekregen.

In het complex zit mogelijk ook de VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali vast. Die zat daar in elk geval in het verleden opgesloten. Dat geldt ook voor Olivier Vandecasteele (41). Deze Belgische ngo-medewerker zit al meer dan een half jaar om onduidelijke redenen opgesloten in Iran.

Het is momenteel nog onduidelijk wat er precies aan de hand is op de site. “Er zijn schoten te horen en er is rook te zien", klinkt het op de website 1500tasvir. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet gereageerd.

Protesten

In Iran is het al een maand erg onrustig nadat de Iraans-Koerdische Mahsa Amini (22) in het ziekenhuis overleed. De jonge vrouw werd drie dagen eerder gearresteerd omdat ze de strenge kledingvoorschriften in de Islamitische Republiek niet had nageleefd.

Het kwam tijdens de recente protesten vaak tot confrontaties met de Iraanse veiligheidstroepen en tientallen mensen hebben in die confrontaties al het leven gelaten. Ook dit weekend wordt er in Iran betoogd.

In de Evingevangenis zouden ook heel wat demonstranten die de jongste weken op straat kwamen tegen het regime, zijn opgesloten. Beelden van de brand worden massaal gedeeld op Twitter. Het is onduidelijk of er een link is met de protesten van de afgelopen weken.

