Felle brand in houten hoofdgebouw vakantiepark Beekse Bergen

NEDERLANDHet houten hoofdgebouw van het vakantiepark Beekse Bergen, in het Nederlandse Hilvarenbeek bij Tilburg, staat in brand. In het gebouw zitten het zwembad en een restaurant.

De brand begon vanochtend in het restaurant als gevolg van een gaslek. De brandweer probeert het vuur te blussen. Het pand staat niet in de buurt van het safaripark met de dieren.

Het park is geopend voor vakantiegangers, maar het is niet bekend hoe druk het was in en rond het gebouw toen de brand uitbrak. De brandweer vreest dat het gebouw verloren is.

Zeker 40 tot 50 brandweerlui zijn aanwezig. Drie brandweervoertuigen, een watertransport, een hoogwerker, een speciale eenheid en een officier van dienst zijn bij de Beekse Bergen, melden onze collega's van BN De Stem.

In het pand zit ook het zwembad. Dat zorgt volgens de Veiligheidsregio Zeeland-West-Brabant voor een gevaarlijke situatie: “Chloor is een gevaarlijke, bijtende en giftige stof. Zodra hier vuur bij komt is het erg gevaarlijk om die lucht in te ademen.”

De rook van de brand, is vanuit de verre omgeving te zien. Een inwoner van Tilburg zette onderstaande foto op Facebook. Het is nog niet duidelijk of de rookwolk onze kanten opwaait.

