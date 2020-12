Feestlichtjes ophangen in Amsterdam? Dat moet je straks gaan melden

Marokkaans-Bel­gisch hoofd van vaccinstra­te­gie in VS: “België pakt pandemie nog behoorlijk aan”

6 december Ondanks alle kritiek doet ons land “het behoorlijk” wat de aanpak van de coronapandemie betreft. “Toch van buitenaf bekeken”, zei Moncef Slaoui (61) in de Zevende Dag. De Belg van Marokkaanse afkomst staat aan het hoofd van ‘Operation Warp Speed’, die de hele vaccinstrategie in de VS in goede banen moet leiden. Volgens de immunoloog mag de wereld zich overigens gelukkig prijzen dat het nieuwe coronavirus “eigenlijk wat zwak” is.