Feestend de wereld rond: Will (43) beleeft 56 vrijgezellenfeesten in anderhalf jaar tijd

De 43-jarige Will Stevenson heeft maar liefst 50.000 pond (58.220 euro) uitgegeven aan een onvergetelijke odyssee van 56 vrijgezellenfeesten in 18 maanden. Met een pint in de ene hand en een Engels ontbijt in de andere, vloog hij van feest naar feest.

Het hele vrijgezellenavontuur begon toen hij in 2015 een lift regelde naar het feest van een complete vreemdeling in Boedapest. Nadat hij feestte met 22 jongens die hij nog nooit eerder had ontmoet, haalde hij het nationale nieuws. Al snel werd Will de ultieme go-to man voor aanstaande bruidegoms.

Will veroverde ontelbare landen, zoveel dat hij ze zelf amper kon tellen - een ongekende prestatie gezien zijn vroegere vliegangst. Hij vloog van Tenerife en Gran Canaria tot Amsterdam en Australië. Op zijn woonplaats in Lincoln, Engeland, verbleef hij een tijdje minder.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Will en zijn vrienden op café tijdens een vrijgezellenfeest. © Will Stevenson / SWNS

Hoewel zijn creditcardsaldo nog steeds wordt afgelost, kende deze roekeloze reis toch een sprookjesachtig einde. In 2016 vroeg Will tijdens een van de vele feesten zijn huidige vrouw, Abigail, ten huwelijk. Hij had eigenlijk geen andere keuze dan niet één maar drie vrijgezellenfeesten te hebben in Blackpool, Brighton en Magaluf.

Uiteindelijk stapten ze in het huwelijksbootje in 2021 en vier jaar later verwelkomden ze hun schattige dochter Iris. En er is meer liefde en geluk op komst, want in februari volgend jaar komt er nog een nieuwe spruit bij in dit feestelijke gezin.

