Feest met honderden mensen in Amsterdams Vondelpark: politie grijpt in

Bij het zien van de politiebusjes verlieten alle overgebleven feestvierders snel het terrein. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Rond 20.25 uur was het park weer grotendeels verlaten.

Eerder vandaag riep de gemeente al op om drukke menigtes te mijden in de stad. In het Vondelpark was het de hele dag heen druk door het lenteweer. Ook verzamelde hier, na het protest op het Museumplein, veel demonstranten.

Onrust

De Militaire Eenheid - de Nederlandse oproerpolitie - greep vanmiddag rond 15.45 uur in bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Kort daarvoor was op last van burgemeester Femke Halsema de demonstratie tegen de coronamaatregelen ontbonden, maar lang niet iedereen gaf daar gehoor aan. Net als tijdens eerdere demonstraties zijn er spuitwagens en politiehonden ingezet om de demonstranten van het plein af te krijgen. Na het ingrijpen door de ME en het schoonvegen van het plein is de rust wedergekeerd. Er is één persoon aangehouden voor openlijke geweldpleging.