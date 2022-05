Federale regering neemt verdere maatregelen tegen verblijfsfraude met schijnrelaties en schijnerkenningen

Het aantal onderzoeken naar schijnrelaties neemt toe. Vorig jaar werd de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 8.257 keer geconsulteerd in het kader van vermoedelijke schijnrelaties. In 2020 was nog sprake van 7.244 dossiers. Het vreemdelingendossier van de DVZ kan vandaag al informatie bevatten over oudere of nog bestaande relaties en dus helpen bij de beoordeling of het om een schijnrelatie gaat of niet.

Toch blijken volgens de staatssecretaris sommige personen herhaaldelijk pogingen te ondernemen om een schijnrelatie aan te gaan via uiteenlopende wegen, zoals bij verschillende gemeenten of ambassades, en zelfs in verschillende landen, om de huwelijksakte nadien te laten erkennen in ons land en zo verblijfsrecht te verkrijgen.

Extra info in rijksregister

Een probleem is dat een Belgische gemeente of consulaire post in het buitenland niet altijd weet of iemand al heeft geprobeerd om schijnhuwelijken af te sluiten of een poging geweigerd zag.

Daarom zal het rijksregister bijkomende informatie over dergelijke pogingen bevatten. Deze gegevens worden uitgewisseld tussen de gemeentebesturen, de DVZ, de parketten en de consulaire diensten. Zo kunnen alle bevoegde overheden onmiddellijk zien of iemand in het verleden geprobeerd heeft om een schijnhuwelijk af te sluiten en kan een onderzoek gestart worden of de huwelijksakte geweigerd worden.

“Zodra iemand eenmaal probeert een schijnrelatie af te sluiten, wordt dit geregistreerd en zichtbaar voor alle bevoegde instanties. Zo kan er onmiddellijk ingegrepen worden bij nieuwe pogingen. Schijnhuwelijken of samenwoonsten om verblijfspapieren te krijgen, zijn niets minder dan pure fraude. We moeten ze te allen prijze proberen te voorkomen”, zegt staatssecretaris Mahdi.

Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd in de strijd tegen schijnerkenningen van minderjarigen. Alle onderzoeken en beslissingen in het kader van een vermoeden of bewijs van schijnerkenning zullen worden geregistreerd in het rijksregister, zodat de bevoegde diensten daar onmiddellijk zicht op krijgen.