Federale kiescommissie VS staakt onderzoek naar zwijggeld Trump voor pornoactrice

Ex-advocaat van Trump excuseert zich bij pornoactri­ce Stormy Daniels

9 februari In 2016 kocht hij het stilzwijgen van de pornoactrice af over haar vermoedelijke seksuele relatie met Donald Trump. Vier jaar later laat Michael Cohen, de ex-advocaat van de voormalige president, Stormy Daniels over de affaire vertellen in een podcast. Daarin verontschuldigt hij zich voor wat hij heeft gedaan.