Federaal parket opent onderzoek naar aanslag in Marokko waarbij Belgische vrouw gewond raakte

Niet in levensgevaar

“Zij is geboren in 1955, is afkomstig uit de regio Bergen en verblijft in Marokko,” meldt het federaal parket. “Ze is ernstig verwond, maar volgens lokale artsen verkeert ze niet in levensgevaar. Naar aanleiding van deze feiten hebben de Marokkaanse autoriteiten een dossier geopend wegens terrorisme. Het federaal parket van België heeft, in nauwe samenwerking met het Nationaal Antiterrorismeparket van Frankrijk (PNAT), besloten om eveneens een dossier te openen, wegens poging tot moord in een terroristische context.”