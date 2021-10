FBI voert huiszoekingen uit in woningen gelinkt aan Russische oligarch

China komt mogelijk met nieuwe wet om ouders van “stoute kinderen” te straffen

19 oktober In China komt er mogelijk een nieuwe wet om niet enkel stoute kinderen, maar ook hun ouders te straffen. Zo wil Peking ouders of voogden verantwoordelijk stellen indien hun kinderen zich slecht gedragen of misdaden plegen. “Er zijn veel redenen waarom adolescenten zich misdragen, en het gebrek aan opvoeding of een ongeschikte opvoeding zijn de grootste oorzaken”, aldus Zang Tiewei, de woordvoerder van het Nationaal Volkscongres.