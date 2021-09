FBI vindt lichaam bij zoektocht in verdwijningszaak YouTubester Gabby (22) en haar vriend in VS

De politie hield eerder vandaag tevergeefs een zoektocht in het natuurgebied Carlton Reserve in Sarasota County (Florida) uit in de hoop een spoor te vinden van Brian Laundrie (23). Die was daar volgens zijn ouders afgelopen dinsdag voor het laatst gezien tijdens een wandeling. Het gaat om een reservaat van bijna 25.000 hectare (zo’n 50.000 voetbalvelden), met ongeveer 130 kilometer aan wandel-, fiets- en ruiterpaden. Die zoektocht leverde naar verluidt niets op.

Wel is volgens Fox News een lichaam gevonden in het Grand Teton National Park in Wyoming, waar eerder gezicht werd naar Gabby Petito (22). Er is nog niets bekend over de identiteit van het aangetroffen lichaam, aldus Fox News. De zender meldt wel dat een lijkschouwer ter plaatse aangekomen is en dat speurhonden even later de locatie verlaten hebben. De FBI geeft straks uitleg tijdens een persconferentie.

Het koppel vertrok in juli in een wit Ford Transit-busje en wilde vier maanden lang rondtrekken, nationale parken bezoeken en in de wilde natuur kamperen. Ze maakten talloze video’s van hun avontuur en filmden ook zichzelf terwijl ze lachten, kusten en over stranden renden.

Op 12 augustus zette de politie hen aan de kant vlakbij Arches National Park in de Amerikaanse staat Utah omdat ze te snel hadden gereden. Op beelden van de bodycam van de agenten is een huilende Gabby te zien. Ze vertelt hoe ze die ochtend ruzie heeft gemaakt met Brian. De beelden tonen ook dat Brian gewond is in zijn gezicht, volgens hem omdat zijn verloofde naar hem heeft uitgehaald met haar smartphone. Ze vertellen dat ze op het punt staan om te trouwen en dat ze geen problemen willen. De politie laat hen gaan.

Geen spoor

Op 1 september keerde Brian helemaal alleen terug naar huis in Florida. Daar woonde het koppel uit New York sinds 2019, bij de ouders van de jongeman, in North Port. Van Gabby - die twee dagen eerder voor het laatst gezien was in Grand Teton National Park in Wyoming - geen spoor.

Volledig scherm Gabby Petito en haar verloofde Brian Laundrie in een van de vele filmpjes die ze voor YouTube maakte. © YouTube