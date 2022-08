FBI verijdelt Iraans moordcomplot tegen Mike Pompeo en John Bolton: “Dood hem in de garage”

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei in een verklaring dat de 45-jarige Shahram Poursafi, alias Mehdi Rezayi, bij verstek is aangeklaagd omdat hij mensen in de VS 300.000 dollar (ruim 290.000 euro) bood om John Bolton, die ook ambassadeur van de VS bij de VN was, te doden.

Daarnaast had hij ook nog “tweede klus” voor een miljoen dollar (970.000 euro). Die tweede klus verwees naar een moordcomplot tegen Mike Pompeo, zo stelde een bron dicht bij het onderzoek. Hij bekleedde die functie toen de Iraanse generaal Qassem Soleimani in 2020 bij een Amerikaanse aanval om het leven kwam. Pompeo werd naar verluidt woensdag door het ministerie van Justitie geïnformeerd dat hij het tweede doelwit was van het moordcomplot.

Wraak

Poursafi wilde volgens de Amerikanen de dood van de Iraanse generaal wreken. De Iraniër nam oorspronkelijk contact op met een in de VS wonende persoon - die in het geheim werkte als FBI-informant - en vroeg hem om foto’s te maken van Bolton “voor een boek dat Poursafi aan het schrijven was”, zo staat vermeld in gerechtelijke documenten.

Later vroeg hij aan de informant of hij een persoon kon inhuren om “iemand uit te schakelen” en beloofde bescherming voor de ‘informant’ en de toekomstige moordenaar, zeiden aanklagers. Poursafi zou ook hebben gesuggereerd dat de moord “met de auto” moest gebeuren, gaf het adres door van het kantoor van Bolton en merkte op dat de voormalige nationale veiligheidsadviseur de gewoonte had om vaak alleen te wandelen.

Garage

In november 2021 reisde de informant naar Washington, DC, en stuurde Poursafi foto’s van Boltons kantoor en beschrijvingen van het gebouw. Poursafi dicteerde naar verluidt dat de moord zou moeten plaatsvinden in de garage van het gebouw, omdat het een gebied was met druk verkeer.

Poursafi is inmiddels aangeklaagd en riskeert een lange celstraf. Maar de man is nog steeds voortvluchtig en de VS hebben geen uitleveringsverdrag met Iran.

In een verklaring op Twitter bedankte Bolton het ministerie van Justitie om zo snel actie te ondernemen. “Hoewel er op dit moment nog niet veel publiekelijk kan worden gezegd, is één punt onbetwistbaar”, schreef hij. “De heersers van Iran zijn leugenaars, terroristen en vijanden van de Verenigde Staten.”

“Lage prijs”

Toen hij woensdagavond met CNN sprak, grapte Bolton dat hij “in verlegenheid was gebracht door de lage prijs” die naar verluidt werd aangeboden om hem te vermoorden.

Bolton zei dat hij niet wist dat Pompeo ook een doelwit was, maar dat het hem niet verbaasde. “Ik denk dat er een aanzienlijk aantal mensen kwetsbaar is voor deze Iraanse complotten. En helaas ben ik bang dat het hier niet bij blijft”, zei hij.

Meerdere huidige en voormalige Amerikaanse functionarissen krijgen nog steeds aanzienlijke persoonlijke beveiliging vanwege de Iraanse dreiging, volgens een bron die goed op de hoogte is van al wie bescherming krijgt.

