FBI schiet gewapende persoon neer aan toegangspoort CIA-hoofdkwartier

PORTRET. G. Gordon Liddy (90): de man achter Watergate, die reed met de Rolls van een Belgische koning

31 maart In de Verenigde Staten is George Gordon Liddy (90) gestorven. De man die zijn eerste voornaam immer tot G. afkortte, was het brein achter het Watergate-schandaal. Hij wou destijds zelfs moorden plegen om Richard Nixon in het Witte Huis te houden — en zorgde er ook voor dat er een nummerplaat met de letters H20GATE heeft gehangen aan een Rolls Royce waarmee onze koning Leopold III nog gereden zou hebben.