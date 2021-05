FBI schiet gewapend persoon neer aan toegangspoort CIA-hoofdkwartier

Ex-spion KGB: “Trump is al 40 jaar lang Russische aanwinst”

29 januari Al in de jaren 80 werd Donald Trump benaderd door leden van de Russische KGB, die hem met gevlei overtuigden om in de politiek te stappen. Dat vertelt Yuri Shvets, een voormalige KGB-spion die nu in de VS woont, aan The Guardian. Dat Trump uiteindelijk ook echt president werd, was voor de KGB een toevalstreffer, zegt journalist Craig Unger, die samen met Shvets aan een boek werkte.