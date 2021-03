FBI publiceert nieuwe video’s om meest gewelddadige Capitool-bestormers op te sporen

De FBI doet een beroep op familie, vrienden en collega’s van de meest gewelddadige bestormers van het Capitool om hen te kunnen arresteren. De dienst heeft nieuwe beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe tien verdachten in januari onder andere inhakken op politie en beveiligers van het parlement.

De oproep maakt duidelijk dat de FBI, twee maanden na de bestorming, moeite heeft met de opsporing van belangrijke verdachten, ondanks een grootschalig onderzoek en de publicatie van talloze beelden. Na honderdduizenden binnengekomen tips werden tot nu toe ruim driehonderd personen gearresteerd die betrokken waren bij de bestorming.

Aanvallen op agenten

Volgens de FBI hebben de tien verdachten zich schuldig gemaakt aan ‘de meest flagrante’ aanvallen op agenten die tevergeefs probeerden de bestorming van het Capitool tegen te houden. Ze maken volgens de federale politie deel uit van een groep van gewelddadige aanvallers die nog voortvluchtig is en wiens identiteit nog achterhaald moet worden.

Op video’s is te zien hoe “deze personen grove misdaden begaan tegen degenen die hun leven hebben gewijd aan het beschermen van het Amerikaanse volk”, aldus onderdirecteur Steven M. D’Antuono van het FBI-kantoor in Washington, dat het onderzoek leidt. “We beseffen dat het een moeilijke beslissing kan zijn om informatie over familie, vrienden of collega’s te melden, maar het is juist om te doen. De FBI blijft uw hulp nodig hebben om deze verdachten te identificeren.”

Duidelijk herkenbaar

Onder de ruim driehonderd reeds gearresteerden waren meer dan 65 betrokkenen bij het aanvallen van voornamelijk Capitool-politie. Opvallend is dat alle tien voortvluchtige personen die de FBI nu zoekt duidelijk herkenbaar zijn op de vrijgegeven beelden. De federale politie hoopt dat iemand uit hun directe omgeving of woonplaats besluit ze aan te geven. De video’s zijn onder andere gemaakt door bewakingscamera’s van het parlementsgebouw en van bodycamera’s die agenten droegen.

Op de beelden is onder andere te zien hoe een man met een stok blijft inslaan op agenten die bij een ingang van het Capitool de massa proberen tegen te houden. De honderden bestormers waren onder meer bewapend met hockeysticks, metalen voorwerpen en houten stokken. Een van hen zette zelfs een chemisch middel in dat doorgaans gebruikt wordt om beren af te schrikken.

Verder is te zien hoe iemand schreeuwend probeert het gasmasker van een agent af te trekken. Terwijl omstanders ‘USA’ roepen, steekt een ander met een lang voorwerp in op agenten. Ook is te zien hoe een verdachte een vloeistof spuit op de politie.

Volledig scherm Eén van de gezochte aanvallers. © FBI

Onderzoekscommissie

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden willen dat de gewelddadige bestorming, inclusief de rol van oud-president Trump, wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie. Als voorbeeld dient de commissie die de terreuraanslagen in de VS op 11 september 2001 onderzocht. Democraten en Republikeinen kunnen het echter niet eens worden over de schaal van dit onderzoek.

De Republikeinen zijn bang dat de Democraten de commissie zullen gebruiken om opnieuw de aanval te openen op Trump. Een poging van de Democraten om hem af te zetten, mislukte in februari. “Gaan we op zoek naar de waarheid of gaan we zeggen dat er die dag niets is gebeurd?”, aldus de Democratische leider Nancy Pelosi woensdag nog over de kwestie. Pelosi, voorzitter van het Huis, stelde de aanstelling van de commissie voor.

Volledig scherm Chaos in het Capitool, nadat Trump-aanhangers het gebouw binnendrongen. © Getty Images