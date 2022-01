FBI lost berucht langdurig mysterie op: ‘boekenrugverzamelaar’ gearresteerd

Boeken­clubs zijn hip. 4 boekenwur­men over hun leescommu­ni­ty én tofste leestips : “Hier worden hechte vriend­schap­pen gesmeed”

Boekenwurmen zijn weer hot. Sinds de coronacrisis vliegen literaire parels over de (online) toonbank. Bibliotheken zien hun ledenaantal stijgen, en ook de herfstvakantie staat in teken van boekenfestivals, dankzij Boektopia in Kortrijk Xpo en Lees! in Antwerpen Expo. Zelfs boekenclubs maken een comeback. Wij zochten vier unieke clubs die vriendschap ademen en een onvoorwaardelijke liefde delen voor één ding: een goed boek. Ze vertellen hoe het er bij hen aan toegaat én wat hun favoriete boeken du moment zijn. “Wat er in de leesclub wordt gedeeld blijft vertrouwelijk.”

4 november